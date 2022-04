Dura solo due giri il GP d'Australia di Carlos Sainz, finito nella ghiaia e costretto al primo ritiro da quando è in Ferrari: "

Un fine settimana da incubo per Carlos Sainz, che dopo lo sfortunato nono posto nelle qualifiche, chiude nella ghiaia dopo appena due giri il GP d'Australia. Scattato con gomma bianca, lo spagnolo non ha mai trovato feeling, terminando la sua corsa fuori pista. E' il primo ritiro per Sainz da quando corre con la Ferrari.