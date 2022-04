"Hyperlap", un giro velocissimo a Imola. VIDEO

Una settimana di sosta, poi si tornerà a correre. Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Imola, su uno dei tracciati più affascinanti e difficili del Circus: qui un giro veloce su una Dallara con Matteo Bobbi e un hyperlap per cominciare a prendere confidenza con il circuito del quarto appuntamento della stagione 2022. Nel weekend del 24 aprile sarà tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

