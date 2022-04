Nel fine settimana della prima Sprint 2022, si va in pista a Imola per le uniche libere del venerdì: semaforo verde alle 13.30, ma occhio alla pioggia. Nel pomeriggio sarà la volta delle qualifiche. Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it. E sabato torna la Sprint!

IMOLA, GIRO AL SIMULATORE - L'ANALSI DELLA PISTA