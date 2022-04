Una grande attesa per una grande festa. La quarta prova del Mondiale 2022 si corre a casa nostra! Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it. E sabato torna la Sprint!

Prima tappa europea della stagione di Formula 1, il Mondiale corre a casa nostra! Da venerdì 22 a domenica 24 aprile tutti in pista per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola, quarto appuntamento del campionato 2022. Sky apre le porte di uno dei circuiti iconici della storia del Circus a tutti gli italiani, per tifare insieme le Ferrari! Accanto alla tradizionale diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e lo streaming su NOW, la gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8. Su Skyport.it potrete seguire come sempre tutto in tempo reale attraverso il nostro LIVE BLOG.Il sipario sul GP sale con la conferenza stampa dei piloti in Live Streaming dalle 10 su skysport.it. Nel primo gruppo di piloti ci saranno già i ferraristi Leclerc e Sainz.