Una bolgia all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove sono previste oltre centomila persone per il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Tanto rosso Ferrari sulle tribune e striscioni molto, ma molto divertenti. E c'è chi segue l'azione in pusta dal tetto... Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in tempo reale su skysport.it

F1 A IMOLA, LA DIRETTA DELLE LIBERE 2