Grande delusione per Charles Leclerc, che a causa di un errore nel finale vede sfumare un podio a Imola: "Colpa mia, non ci sono scusanti. Ho visto la possibilità di passare Perez e ho spinto troppo. La Red Bull ha fatto uno step in avanti, noi torneremo ancora più forti"

"Sì è stato un mio errore. Avevo sempre guidato bene, fin dal primo GP. Oggi ho guidato bene fino a un errore che mi è costato 7 punti. Il podio era alla portata. Erano punti importanti per il campionato. E' colpa mia, non ci sono scuse. Ho visto la possibilità di passare Perez a fondo rettilineo, ma sono andato troppo veloce e ho perso la macchina. Sono deluso per il team, per i tifosi. Mi spiace per Carlos, che è stato sfortunato. Guarderò i miei errori e tornerò più forte. Abbiamo faticato con le intermedie e le slick rispetto alla Red Bull, era più veloce uscendo dai box. Loro hanno fatto uno step in avanti, noi abbiamo faticato nella gestione gomme. Dobbiamo migliorare, la stagione è comunque ancora lunga. La Red Bull è un team molto forte, dobbiamo rimanere sul pezzo perchè andranno molto forte".