GP nero per le Rosse: dopo l'incidente con Ricciardo che ha messo fuori Sainz al via della gara, nel finale di Imola anche il contatto di Leclerc con le barriere. Errore del monegasco alla Variante Alta, pit stop per cambiare l'ala e gara chiusa al sesto posto. Nel team radio chiede scusa a tutti. La F1 torna l'8 maggio con il GP di Miami: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

VIDEO: LECLERC A MURO - IL TEAM RADIO - INCIDENTE SAINZ