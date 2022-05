Con i dati e le immagini dI Brembo, andiamo a scoprire quale sarà l'impatto della pista di Miami sull'impianto frenante con uno sguardo particolare a ciò che avverrà in curva 17. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Oggi la conferenza piloti alle 17 in live streaming su skysport.it

IL VIDEO - OGGI CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING - VIA ALLA W SERIES