La Formula 1 a Miami per la prima volta nella storia, ma c'è un precedente in Florida che ci ripota al 1959. Quel GP degli Usa fu corso a Sebring, un circuito che occupa una parte dell'aeroporto Hendricks Field. La Ferrari centrò il podio, ma ecco come andò a finire una gara per certi versi drammatica.

