La pole negli Stati Uniti mancava dal 2006 in casa Ferrari e in quell'occasione fu centrata dalla leggenda Michael Schumacher. A Miami è stato Leclerc a interrompere questo digiuno, ma non è l'unico dato del grande sabato rosso in Florida. La prima fila del Cavallino completata da Sainz in Florida, è la più giovane da Germania 1968. Oggi il GP live alle 21.30 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



di Michele Merlino

HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA