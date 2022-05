Dopo l'esordio di Miami, le W Series tornano in pista: appuntamento a Barcellona. Rispetto al primo weekend ci sarà una sola gara, sabato alle 14.30 prima della qualifica di F1. Reduce da una doppietta, Chadwick cerca conferme, ma attenzione alle tre spagnole in griglia. Potete godervi lo spettacolo live su Sky e in streaming su NOW

L'esordio è stato spettacolare e per il bis non bisogna aspettare molto. Le ragazze della W Series tornano subito in pista a Barcellona, su un tracciato completamente diverso rispetto a quello di Miami. Decisamente meno veloce e rischioso, oltretutto ben conosciuto dalle ragazze che, così come i colleghi di tante categorie, hanno disputato i test invernali proprio in Catalogna. Un aiuto per le giovanissime rookies (tre under 18) che a Miami hanno fatto fatica e qui almeno avranno il vantaggio di conoscere la pista. Vedremo se qualcuna di loro saprà inserirsi nella lotta al vertice.

Per ora sono tutte all’inseguimento della regina Jamie Chadwick, vincitrice dei due campionati disputati sin qui e ripartita alla grande anche nel 2022 con la doppietta di Miami. La britannica è già in fuga in classifica, anche perché le sue rivali hanno commesso troppi errori: in particolare la finlandese Emma Kimilainen che in Florida ha dato spettacolo con sorpassi, duelli e staccate al limite buttando tutto però nei finali di gara e racimolando appena un quinto posto. Alice Powell, seconda nel 2021, ha invece salvato il weekend di Miami con il terzo posto in gara 2 ma anche lei deve già rincorrere.

Tre spagnole in griglia

Attenzione anche alle tre spagnole in griglia, tutte protagoniste a Miami: Marta Garcia ha visto sfumare il podio in gara1 per una penalità, lei che ha una storia tormentata, sa andare molto veloce ma a volte (come l’anno scorso a Austin) è costretta a fermarsi per attacchi di panico. Belen Garcia (nessuna parentela con Marta) gioca davvero in casa visto che è di Barcellona, abita ad appena 15km dal circuito. E’ una grande atleta, ha trascorsi nel salto con l’asta e ha chiuso quarta in gara2 a Miami con una bella rimonta. Soprattutto occhio a Nerea Martì, velocissima nella prima tappa, tanto da conquistare la pole position e il secondo posto in gara2: ha appena 20 anni, potrebbe essere lei la nuova anti Chadwick. Rispetto al primo weekend ci sarà una sola gara, sabato alle 14.30 prima della qualifica di F1. Il format però non cambia: mezz’ora più un giro, senza soste: si va a tutta dall’inizio e spesso vittoria e podio si decidono solo alla fine.