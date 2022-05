A Barcellona la conferenza stampa dei piloti, primo appuntamento del weekend: ora in Live Streamig su skysport.it e sulla nostra pagina Facebook. Leclerc conferma gli aggiornamenti Ferrari, mentre Verstappen sottolinea: "La Red Bull deve dimagrire ancora". Si comincia a pensare già a Monaco e al tema della visibilità con le nuove macchine. Tutto il weekend di Barcellona in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

