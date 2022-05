Maranello, Monza o Imola? No, è il Montmeló. Sono previste circa 300mila persone a Barcellona per il weekend della Formula 1. Grande entusiasmo per la Ferrari e i suoi piloti, in particolare per Sainz: corre in casa e sogna la prima vittoria in F1 con la Rossa davanti alla sua gente. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



VIDEO: CHE TIFO PER LA ROSSA! - LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE IN SPAGNA