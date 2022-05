Gran bella gara al Montmeló per il secondo round della stagione W Series: altro successo - terzo in questa stagione - per la campionessa in carica Jamie Chadwick (Jenner Racing). Sul podio Abbi Pulling e Alice Powell. Tutto il weeknd di Barcellona è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

F1, LE QUALIFICHE DEL GP DI SPAGNA LIVE