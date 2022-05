Ottimismo in casa Ferrari, nonostante il ritiro di Leclerc e i problemi di Sainz a Barcellona: "Siamo la macchina più veloce dopo sei gare, il bicchiere è più che mezzo pieno. Anche oggi il passo gara era ottimo, su una pista che è la nostra bestia nera. Carlos non è un problema, Charles sta guidando in modo divino e da leader". Il Mondiale torna tra una settimana a Monaco: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP SPAGNA: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA