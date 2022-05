Paurosa la dinamica dell'incidente, ma per fortuna nessuna conseguenza per il pilota britannico Jake Hughes. La sua macchina s'impenna e poi finisce contro le barriere nei pressi della variante delle Piscine. Le qualifiche terminano in anticipo con la bandiera rossa. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

