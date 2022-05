Un sabato emozionante di Formula 1, in pista ma anche fuori. Presenti tanti Vip e stelle dello sport a Montecarlo. Dal padrone di casa, il principe Alberto di Monaco, ai calciatori Mount e Fonden. E poi è spuntato anche il campione della MMA Conor McGregor: per lui un look molto colorato. Tutto il weekend di Monaco live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, LE QUALIFICHE LIVE