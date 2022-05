Diluvia a Montecarlo, i piloti vengono richiamati ai box dopo un giro di formazione in cui la pista sembrava un lago. Valtteri Bottas cavalca l'onda del quadro regalato a Lewis Hamilton e si rende protagonista del meme dell'anno... Il GP in diretta ora su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP MONACO LIVE - BOTTAS, UNA FOTO DI NUDO A HAMILTON