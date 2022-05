Cosa è andato storto a Monaco e cosa ha compromesso la gara di Leclerc? Tutto nasce dal momento in cui la Ferrari ha deciso di richiamare Sainz per montare le intermedie, ma lo spagnolo ha detto no. Il Mondiale torna il 12 giugno con il GP di Baku: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - L'ERRORE FERRARI A MONACO - L'INCIDENTE DI SCHUMACHER