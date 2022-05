Incidente per Mick Schumacher nel corso del 27° giro del Gp di Monaco. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro distruggendo la vettura che si è divisa in due (come successo già quest'anno a Gedda nel gran premio dell'Arabia Saudita). Per fortuna il pilota è illeso. "Tutto ok", ha detto via radio. La gara è stata momentaneamente sospesa per rimuovere i detriti in pista

