Gira tutto male a Charles Leclerc nel GP di casa a Monaco: prima la pioggia complica i piani, poi l'errore di strategia del box Ferrari che lo retrocede dalla prima alla quarta posizione. Lo sfogo del monegasco via radio: "Sono senza parole, non possiamo fare così". Ecco la ricostruzione della sua domenica nera. Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

