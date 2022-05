Simpatico siparietto durante Paddock LIVE con il pilota della Mercedes che irrompe durante Paddock Live e prova a spingere in acqua il nostro Davide Valsecchi. Un momento molto divertente sotto gli occhi di Federica Masolin. Oggi il GP live alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MONACO, LA DIRETTA DELLA GARA