Carlos Sainz non è certo soddisfatto del secondo posto a Monaco: "Vedevo la vittoria, stare dietro a una Williams mi è costato il successo. Vedo il bicchiere mezzo vuoto. Dai box mi hanno chiesto di fermarmi, ho risposto che era meglio aspettare e montare le slick. Decisione giusta e condivisa con la Ferrari.

"Strategia condivisa con il box della Ferrari"

La strategia? Stavo guidando la gara, quella che abbiamo fatto era la scelta giusta, prima di fermarci per mettere le slick eravamo primi e tutti ci dovevamo fermare a mettere le gomme da asciutto. C’è stata una discussione con la squadra per fermarci a mettere le intermedie, ma io ho chiesto per favore di lasciarmi rimanere fuori. In pista mancavano 3-5 giri a mettere le slick. Se la scelta è stata condivisa? Sì. Per questo dico che abbiamo fatto le scelte giuste oggi. Quello che mi è costato la gara è stato l’outlap. Ero dietro una Williams più lenta di due secondi e ha fatto 10 curve davanti a me. Lo volevo passare, ma non si è spostato. Questo mi è costato l’overcut e la vittoria con Perez. Il bicchiere ora lo vedo mezzo vuoto. Quando hai una vittoria così vicina è normale. L’avevo in mano prima del pit stop"