F1, Jos Verstappen: "A Monaco strategia Red Bull a favore di Perez, sono deluso"

Il padre del campione del mondo ha rilasciato dichiarazioni forti sul sito ufficiale di Max: "Terzo posto deludente, avrei voluto un trattamento diverso per il leader del campionato che non è stato aiutato dalla strategia”. Poi critiche anche per la direzione di gara e per la Pirelli

“È andato tutto completamente a favore di Checo e sono rimasto deluso perché avrei voluto un trattamento diverso per il leader del campionato”. Queste le parole di Jos Verstappen, padre del campione del mondo Max rilasciate proprio sul suto ufficiale del pilota Red Bull. Il 50enne ha criticato apertamente la strategia del team austriaco che a suo parere avrebbe dovuto fare di più per consentire al figlio Max di sfruttare al meglio l’errore della Ferrari con la sosta di Leclerc: “Il terzo posto di Max è stato deludente. Abbiamo visto tutti che è stato un weekend difficile per lui…La Red Bull ha ottenuto un buon risultato, ma allo stesso tempo non ha fatto il massimo per consentire a Max per arrivare davanti. Il terzo posto è frutto dell’errore della Ferrari in occasione della seconda sosta di Charles Leclerc. Max, che è il leader del campionato, non è stato aiutato in questo senso dalla strategia. Perez ha vinto la gara grazie al pit stop anticipato”. Poi ha però aggiunto: “Sono felice per Checo, vincere a Monaco è sempre speciale e spero che se la sia goduta”.