Charles Leclerc ha staccato il miglior tempo nel venerdì di Baku: "E' una giornata concreta: il passo è buono, sono a mio agio sulla macchina e non abbiamo avuto graining. La progressione è significativa e penso ci sia ancora margine di miglioramento". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Passo interessante e niente graining, è giornata concreta"

"È stata una giornata concreta: la progressione che abbiamo fatto dalla prima alla seconda sessione è stata significativa ed è figlia del buon lavoro svolto come squadra. I tempi sul giro non sono rappresentativi perché nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito nella seconda sessione. Credo ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina. Per quanto riguarda le gomme, le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto importante".