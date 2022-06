Carlos Sainz ha chiuso con il 5° tempo le seconde libere a Baku: "E' stata una giornata interessante, nella prima sessione ho faticato ma nella seconda abbiamo lavorato nella giusta direzione e ho migliorato sensazioni e competitività. Peccato non aver messo insieme il giro a causa delle bandiere gialle". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Quinto tempo per Carlos Sainz nel venerdì di Baku . Lo spagnolo della Ferrari ha pagato oltre un secondo dal compagno Leclerc, ma ha dimostrato di essere lì con i migliori e avrà le sue chances in vista delle qualifiche di sabato.

"Giornata interessante, cerchiamo di avere qualifica pulita"

"È stato un venerdì interessante, come sempre del resto qui a Baku. La prima sessione non è stata facile perché ho faticato un po’ troppo con bottoming e porpoising, e questo non mi ha dato la giusta confidenza. Nella seconda sessione abbiamo lavorato nella giusta direzione e così siamo riusciti a migliorare competitività e sensazioni. Nel complesso il turno è filato via liscio anche se non sono riuscito a mettere insieme un giro veloce con le gomme Soft a causa delle bandiere gialle. Domani cercheremo di fare un altro passo avanti e poi di avere una qualifica pulita nel pomeriggio."