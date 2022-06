Un'intervista molto chiara da cui traspare una certa delusione per l'andamento della sua stagione. Carlos Sainz non si è risparmiato con i colleghi spagnoli di Marca con i quali ha commentato un inizio stagione molto deludente per lui, lontano nella classifica piloti e con due soli secondi posti conquistati in Bahrain e Monaco: "Non sto pensando più al mondiale. Il mio approccio è un po' cambiato, perché con i ritiri mi sono allontanato molto in classifica. Da quel momento ho preferito non pensare al campionato. Anche perché ho visto che non avevo abbastanza feeling con la macchina per puntare a pole e vittorie e forse la spinta a voler vincere e fare pole mi ha fatto anche commettere qualche errore di troppo". La stagione però non è finita e la Ferrari già in Canada è attesa a una prestazione di livello contro una Red Bull tornata ai massimi livelli: "Domenica ci sono in palio punti pesanti. La paura di sbagliare c'è sempre: è logico. La mia forza è sempre stata la perseveranza, il finale di stagione è sempre stato molto buono, quindi penso che sia ora di essere un po' più pazienti quest'anno e aspettare finché non mi sento più a mio agio con l'auto per andare all'attacco".