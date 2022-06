1/7 ©Getty

LEWIS SORRIDENTE - E' l'immagine che volevamo vedere dopo il travagliato GP di Baku, con i forti dolori alla schiena a causa del continuo saltellamento della sua Mercedes. Lewis Hamilton è pronto alla gara di Montreal e al suo arrivo al circuito si è fatto notare (come sempre) per un look da urlo! Un outfit che lo rende quasi mimetico, tanto a confondersi (un po') con gli alberi che sono alle sue spalle, come mostra la foto successiva. Ma andiamo a scoprire con "LewiStyle" tutti i dettagli, tra i quali spicca anche l'acconciatura!