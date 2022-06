Come e dove seguire il nono appuntamento del Mondiale 2022. Si torna in Canada dopo oltre due anni: la Red Bull che sembra in fuga e la Ferrari che deve reagire al più presto le premesse di un altro super weekend di F1 su Sky. Domenica gara alle 20 in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

Il Mondiale di Formula 1 non si ferma e dall'Azerbaijan fa tappa in Canada. Dopo oltre due anni di stop a causa della pandemia, il Circus torna a Montreal per il nono appuntamento della stagione 2022: potrete seguire tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Attraverso il Live Blog di skysport.it avrete tutti gli aggiornamenti in tempo reale, a partire dallo streaming della conferenza piloti in programma alle 16.30 di venerdì. Da non perdere tutte le novità e gli aggiornamenti con #SkyMotori.