La pioggia caduta nelle ultime ore ci porta verso delle qualifiche molto probabilmente con pista bagnata a Montreal: il via alle 22 italiane. Ma quali sono le ultime 10 pole position arrivate con una pista in condizioni simili? Hamilton è lo "specialista". Tutto il weekend del Canada è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



di Michele Merlino



GP CANADA, LE QUALIFICHE LIVE