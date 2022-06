Charles Leclerc scatta dal fondo della griglia nel GP del Canada dopo la sostituzione della Power Unit. Un solo pilota nella storia è riuscito a vincere partendo dalla 20^ posizione o peggio. Ecco le grandi rimonta in F1. La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

di Michele Merlino

GP CANADA, GLI HIGHLIGHTS