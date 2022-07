Il leader del Mondiale scatterà dietro Sainz a Silverstone: "Qualifica complicata a causa della pioggia - spiega Verstappen - ma nel complesso la macchina è andata molto bene". Domenica il GP di Gran Bretagna live alle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Alla fine Max Verstappen si è dovuto 'arrendere' alla prima pole della carriera di Carlos Sainz, ma il campione della Red Bull non sembra molto preoccupato in vista della Gran Premio di domenica a Silverstone, dove l'olandese partirà - appunto - secondo in griglia davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc. "È stata una qualifica complicata a causa della pioggia - ammette il leader del Mondiale - ma nel complesso la macchina è andata molto bene. In queste condizioni nel Q3 è sempre una lotteria, però partire in prima fila è ottimo in chiave gara". Poi si 'coccola' il suo gioiellino. "La Red Bull va forte sia sul bagnato che sull'asciutto - spiega - per domani bisogna pensare in particolare alla gestione delle gomme".