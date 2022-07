Prima pole in carriera per Carlos Sainz, che scatterà davanti a tutti in Inghilterra con il tempo di 1:40.983. In prima fila con il ferrarista la Red Bull di Verstappen, 3° Leclerc. La gara di Silverstone è in diretta alle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE