In quel punto nel 2021 ci fu l'incontro moto ravvicinato tra Hamilton e Verstappen che mise fuori il pilota olandese. In un punto dove sembra impossibile sorpassare, Leclerc ha regalato una delle magie più belle della stagione. Ma non è stato l'unico momento importante del GP di Silverstone. La F1 torna nel prossimo fine settimana con il GP dell'Austria: live su Sky

