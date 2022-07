Massimo dei voti per la prima e storica vittoria di Carlos. Ma anche un "incazzoso" Leclerc merita 10. Hamilton redivivo, Verstappen neutralizzato. Sospiro di sollievo per Zhiu e Albon. Il campionato non si ferma e torna nel weekend del 10 luglio con il GP dell'Austria: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA