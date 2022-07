Formula 1

A Silverstone arriva la prima vittoria in carriera per Sainz: lo spagnolo scavalca Russell nella classifica del Mondiale e sale al 4° posto. Verstappen resta in testa, nonostante abbia chiuso 7° in Gran Bretagna. Leclerc (4° al traguardo) rosicchia 6 punti all'olandese, adesso il monegasco è a -43 dalla vetta. Primi punti in carriera per Mick Schumacher grazie a un buon 8° posto. La F1 torna la prossima settimana con il GP d'Austria: diretta Sky e streaming su NOW L'ORDINE DI ARRIVO - MAXI INCIDENTE IN PARTENZA