Incredibile quanto successo a pochi minuti dal termine del Q3: violento impatto della W13 di Hamilton contro le barriere di Curva 7, poi è toccato anche al compagno di squadra Russell. I piloti stanno bene, ma sessione per loro ovviamente terminata. Tutto il weekend di Spielberg live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

