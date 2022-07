Domenica alle 15 il GP di Francia di F1 in diretta solo su Sky e Now si corre anche in F2 e Porsche Super Cup. Sabato 23 luglio dalle 17 su Sky Sport MotoGP anche le moto in pista per la “Race of Champions”: sfida tra i piloti Ducati MotoGP, Superbike e Supersport

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la Formula 1 in pista per la dodicesima tappa della stagione 2022.

Da giovedì 21 a domenica 24 luglio, appuntamento live dal Circuit Paul Ricard per il Gran Premio di Francia, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW. Gara in onda domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (live anche su TV8), con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e le incursioni di Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2 e Porsche Super Cup. Nello stesso weekend, da non perdere anche la W Series, la NTT IndyCar Series con il GP di Iowa e il Ferrari Challenge ad Hockenheim. Senza dimenticare la decima edizione del Rally di Roma Capitale.