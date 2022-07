2/12

Con 5.842 metri è la quinta pista più lunga del campionato, dopo Spa-Francorchamps, Jeddah, Silverstone e Baku. Si tratta di un tracciato molto tecnico, da medio carico aerodinamico con curvoni velocissimi come la Signes (curva 10) e altre molto lente come la curva 15, in cui le monoposto scendono sotto i 90 km/h. Andiamo ad analizzare con Brembo il punto più critico che dovranno gestire i piloti. E lo dovranno fare però con un nemico in più: il caldo torrido con un asfalto che, come detto, raggiungerà temperature molto elevate.