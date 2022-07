Il pilota della Ferrari: "La macchina è stata super competitiva e questo dimostra che la direzione che stiamo prendendo è quella giusta". Ma in griglia partirà penalizzato: "So che dovrò fare tanti sorpassi in gara, la miglior medicina è provare ad essere più veloci". Tutto il weekend in Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW LA PENALITÀ DI SAINZ - GP FRANCIA, TUTTO SULLE LIBERE Condividi

Terzo più veloce nelle prime Libere, il più veloce di tutti nelle seconde, in 1:33.527. Ma Carlos sa già che sarà una gara di rimonta e di sorpassi vista la penalità di almeno dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina. Ma pensando al solo venerdì di gara lo spagnolo è positivo: "È stato sicuramente un buon venerdì, non ho fatto molti giri di simulazione qualifica con basso carico di carburante, però oggi la macchina è stata super competitiva e questo dimostra che la direzione che stiamo prendendo è quella giusta".

Strategia di gara Sainz prosegue: "Ci concentriamo di più sulla long run perché non sarò nella lotta per la pole position, considerando la penalità che dovrò incassare. Per la situazione gara ci sarà del lavoro da fare, ma è incoraggiante quando fatto. Ho avuto anche un paio di momenti in cui ho potuto provare dei sorpassi, so che ne dovrò fare tanti in gara. Devo dire che è stato un po' più complicato di quanto mi aspettassi ma non ho scelta, dovrò provare a superare. La miglior medicina è provare ad essere più veloci".