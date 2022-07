1/9

MALTEMPO IN UNGHERIA - Pioggia battente durante la terza e ultima sessione di prove libere del GP d'Ungheria. Alle 16 le qualifiche e tempo previsto in miglioramento con nuove precipitazioni attorno alle 17. Ma non solo. Contrariamente a quanto descritto dal radar, potrebbe esserci pioggia anche durante la gara di domani. In quetsa foro, invece, il paddock a pochi minuti dal semaforo verde delle FP3. Temperature: 19° C dell'aria, 22 dell'asfalto.