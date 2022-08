Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Belgio, ma cede il primo posto in griglia a Sanz dopo una penalità scattata per la sostituzione di componenti della power unit. Dal 1959, diventano dodici i casi in cui si è verificata una situazione analoga. Il weekend di Spa è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

di Michele Merlino

