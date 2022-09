Super Max Verstappen fa esplodere la marea oranje nel suo GP di casa. Strappa la pole provvisoria di Leclerc con un emozionante ultimo giro chiuso in 1:10.342. Poco prima Leclerc aveva migliorato la sua prestazione. Riviviamo tutto col commento di Carlo Vanzini. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE