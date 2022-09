Il ferrarista ha chiuso col terzo tempo le qualifiche: "Sono contento del mio giro, è stato pulito, senza errori. Qui è difficile sorpassare ma in gara ci saranno possibilità a livello strategico". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Tre piloti in 92 millesimi, Verstappen poi le due Ferrari. Carlos Sainz chiude al terzo posto. Era stato il migliore nel Q2. In gara scatterà dalla seconda fila: "È tornata la vera Ferrari? Dopo Spa ero convinto che dovevamo ritornare al nostro livello, sono convinto che sarà così in ogni weekend, anche se a Monza sarà difficile - ha detto a Sky Sport -. Max è battibile? Sì, ma serve fare il cento per cento". Poi lo spagnolo ha aggiunto subito dopo le qualifiche in pista: "Si, sono contento del mio giro, è stato pulito, senza errori. Mancava quell'ultimo decimo per poter battere Charles e Max. Ero al limite. Ogni piccolo metro di pista che riuscivi a sfruttare e dove riuscivi a spingere era decisivo. Non è stata qualifica semplice, ma abbiamo fatto un lavoro discreto. Dopo Q1 e Q2 sembravamo molto dietro alla Red Bull - ha proseguito in conferenza stampa -, poi abbiamo recuperato bene. Con un primo giro migliore avrei potuto giocarmi meglio la pole".