Sarà una domenica (anche) all'insegna dei motori su Sky Sport: prima il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con tre Ducati che scatteranno davanti a tutti e Pecco Bagnaia pronto alla rimonta dalla quinta casella. Poi la Formula 1 in Olanda, con le Ferrari di Leclerc e Sainz pronte a dare battaglia al poleman Verstappen. Ecco la guida tv dei due appuntamenti clou di giornata per non perdersi nulla

Tre Ducati che scattano davanti a tutti, Pecco Bagnaia (che partirà dalla quinta casella a causa di una penalità) a caccia della quarta vittoria di fila, Fabio Quartararo e Aleix Espargaró chiamati alla rimonta dalla terza fila. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini promette spettacolo. Uno show tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW a partire dalle 14 con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Senza dimenticare le gare di Moto3 e Moto2 , programmate rispettivamente alle 11 e alle 12.20 e poi tutti gli approfondimenti. Sarà una giornata speciale per il motociclismo italiano, con l' ultima gara di Andrea Dovizioso nel motomondiale . Di seguito la guida tv completa della domenica di MotoGP.

Neanche il tempo di prendersi un caffè e subito via con la Formula 1, con il GP d'Olanda che partirà alle 15 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (differita su TV8) con il racconto di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup per completare un quadro davvero ricco di eventi. Sul circuito di Zandvoort sarà l'idolo di casa Max Verstappen a partire dalla pole position, con le Ferrari di Leclerc e Sainz alle sue spalle e pronte a lottare per la vittoria dopo il difficile Gran Premio di Spa. Di seguito il programma della domenica olandese a 4 ruote.