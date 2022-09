In corso la gara della MotoGP, con Bagnaia in testa davanti a Vinales e Bastianini. Caduti Miller e Bezzecchi nei primi giri. Occhi puntati su Dovizioso, all'ultima gara della sua carriera nel Motomondiale: molti piloti hanno inserito sul cupolino l'adesivo "Grazie Dovi" per omaggiare Andrea. In Moto2 vittoria di Lopez, in Moto3 successo di Foggia. Il GP San Marino è in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

MOTO3, FOGGIA VINCE A MISANO