Laureus F1 Charity Night, domani a a Milano

Si scaldano i motori: la Laureus F1 Charity Night torna giovedì 8 settembre a Milano, a tre giorni dal GP d’Italia di Formula 1 (live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW). A condurre la serata Federica Masolin e Pierluigi Pardo, tra gli ospiti Fabio Capello, Marco Bortolami e l’ex cestista Riccardo Pittis

Torna la Laureus F1 Charity Night, giovedì 8 settembre allo spazio Merbag, nella zona nord-est di Milano, a soli tre giorni dal GP d’Italia, da non perdere domenica alle 15 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. L’evento annuale di fundraising a sostegno delle attività di Fondazione Laureus Sport for Good Italia si riconferma in presenza per aiutare centinaia di bambini in difficoltà grazie allo sport.

Tra gli Ambassador presenti, l’ex allenatore Fabio Capello, l’ex rugbista Marco Bortolami e l’ex cestista Riccardo Pittis, mentre tra le donne dello sport non mancherà Alice Ronchetti, simbolo italiano del softball. Tra i membri dell’Academy Laureus, invece, saranno presenti alla cerimonia Giacomo Agostini, vincitore di 15 campionati mondiali di motociclismo, l’ex sciatrice tedesca Maria Hofl-Riesch, l’ex rugbista neozelandese Sean Fitzpatrick e il pilota motociclistico australiano Mick Doohan, che arricchiranno la presenza internazionale alla serata. Sono attese poi tante altre celebrità del mondo dello sport, pronte a dare il proprio contributo per sostenere la raccolta fondi in favore dei bambini in difficoltà: dall’ex rugbista Diego Domínguez all’ex calciatore e attuale Presidente del settore tecnico della FIGC Demetrio Albertini.