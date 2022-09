Entriamo nel vivo della settimana che porta al GP d'Italia. Grande attesa dei tifosi per la Ferrari e per i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz che in esclusiva per Sky hanno chiacchierato con Carlo Vanzini. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in 4K

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono pronti e scalpitano per il GP d'Italia. Una gara che vuol dire molto, tanto dopo le prove di Spa e Zandvoort dove il leader del Mondiale, Max Verstappen , ha preso il largo aumentando il gap da una Ferrari che era tornata ad essere brillante e competitiva. Leclerc e Sainz in giallo , così si sono presentato alla chiacchierata con Carlo Vanzini su Sky Sport24 , con il colore che celebra la Modena del fondatore Enzo Ferrari e che sarà presente anche sulle monoposto. Un look diverso , per un GP che tutti a Maranello si augurano diverso e vincente rispetto alle ultime uscite.

"Vincere, sarà difficile ma l’obiettivo è questo e non cambia. Anche se non è esattamente la pista per la nostra macchina. Ma daremo tutto e sono certo che con il tifo di Monza può succedere di tutto”.

"Sarà un misto di giallo e rosso in questo weekend, ma speriamo ci sia il tifo che siamo abituati a vedere qui e anche nel resto del mondo per la Ferrari".

"Non molleremo nulla. A Spa forse era più aspettata la situazione, in Olanda eravamo più distanziati (dalla Red Bull, ndr). A Monza può succedere di tutto e speriamo di poter vincere in questo weekend".

"E' stato incredibile vincere a Monza nel 2019 , nella prima stagione in Ferrar., un ricordo che conserverò per sempre. Speriamo di ripeterci quest'anno. Nel 2019 c'era un sostegno incredibile, e incredibile è stato vedere tante persone. Si sente che siamo a casa della Ferrari. I tifosi gridano e ci incitano, il bello è proprio tutta questa passione".

Carlos Sainz: "Si sente che siamo in Italia"



"Finalmente ci sarà tanto pubblico anche a Monza, si sente la passione della gente già qui con chi è venuto a vederci in queste prime ora in Italia allo store di Milano. Un momento da vivere e che è difficile da descrivere".

"Ce la metteremo tutta"

Provare a fare tutto vuol dire che dopo le ultime gare un po' difficili abbiamo cecato di capire cosa non è andato. Stimo provando di tutto a Maranello, cercando i dettagli che possano darci quei decimi in più per essere più competitivi. Squadra forte e convinta, metteremo in pista il miglior pacchetto".

Sul pit stop di Zandvoort

"Siamo una squadra, siamo più di 90 in pista e più di mille a Maranello. Tutti vogliano il massimo per la Ferrari, c’è tanta passione e responsabilità in quello che facciamo. A Zandvoort abbiamo sbagliato, sono stato chiamato tardi e i meccanici non potevano essere pronti. Questo weekend non fate il tifo solo per noi ma per tutti loro, sono i meccanici quelli che lavorano di più."



E i fumogeni in Olanda

"Speriamo non ce ne siano qui, ma in Italia sapranno essere attenti. Grazie da ora per il sostegno, so che farete il tifo nel miglior modo possibile".

Sainz non ha dubbi

"Vogliamo vincere, Monza sarebbe lo scenario perfetto. E non posso immaginare come sarebbe… lo voglio vivere…”.