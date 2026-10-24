F1, la "curiosa classifica" delle prove libere: Leclerc al comandoIL DATO
Un'analisi curiosa sull'andamento delle prove libere del Mondiale 2026 mostra Charles Leclerc al comando di una speciale classifica, quella "del venerdì" (grazie alla doppietta di Austin). Ovviamente è un dato che ipotizza l'assegnazione dei punti in ogni sessione di free practice. Ma l'esito può essere considerato solo un caso oppure può avere un senso guardando alla stagione e all'evoluzione dei weekend da parte della Ferrari?
Il valore delle prove libere ai fini della classifica di un Mondiale è chiaro e noto a tutti: le sessioni di apertura del weekend servono a trovare il bilanciamento ideale e ad analizzare i dati in vista del resto delfine settimana. C'è però una curiosa statistica che emerge dall'archivio ufficiale della F1 e che mette in luce la capacità di Charles Leclerc di trovare subito il feeling con la monoposto fin dai primi turni: se il campionato assegnasse i punti durante le sessioni del venerdì, infatti, il pilota monegasco sarebbe in testa alla classifica generale.
La classifica delle prove libere: Leclerc al comando
I numeri raccontano un testa a testa affascinante: con 467 punti e 8 primi tempi ottenuti nei turni inaugurali, Leclerc precede di misura George Russell (454 punti e 8 primi tempi) e il giovane Kimi Antonelli (413 punti e 6 primi tempi). A fare la differenza per il sorpasso in vetta è stata la straordinaria prestazione di Austin, dove Charles ha ottenuto il massimo punteggio teorico (50 punti su 50 tra FP1 e FP2), ribaltando il leggero svantaggio che lo vedeva inseguire il britannico della Mercedes.
Solo un dato curioso o un elemento su cui riflettere?
Un dato curioso e un punteggio fantasioso, come detto, che però conferma quanto la Ferrari e il suo pilota sappiano essere incisivi e veloci nell'impostazione iniziale del lavoro in pista, dimostrando una reattività immediata nell'adattarsi ai vari tracciati. Ma dato che la domenica resta la giornata decisiva in cui vengono stabiliti i verdetti ufficiali, questa particolare fotografia del venerdì evidenzia da un lato un potenziale velocistico di assoluto rilievo, ma dall’altro le difficoltà di concretizzare che hanno condizionato la stagione della Rossa.