Un'analisi curiosa sull'andamento delle prove libere del Mondiale 2026 mostra Charles Leclerc al comando di una speciale classifica, quella "del venerdì" (grazie alla doppietta di Austin). Ovviamente è un dato che ipotizza l'assegnazione dei punti in ogni sessione di free practice. Ma l'esito può essere considerato solo un caso oppure può avere un senso guardando alla stagione e all'evoluzione dei weekend da parte della Ferrari?

Il valore delle prove libere ai fini della classifica di un Mondiale è chiaro e noto a tutti: le sessioni di apertura del weekend servono a trovare il bilanciamento ideale e ad analizzare i dati in vista del resto delfine settimana. C'è però una curiosa statistica che emerge dall'archivio ufficiale della F1 e che mette in luce la capacità di Charles Leclerc di trovare subito il feeling con la monoposto fin dai primi turni: se il campionato assegnasse i punti durante le sessioni del venerdì, infatti, il pilota monegasco sarebbe in testa alla classifica generale.

La classifica delle prove libere: Leclerc al comando

I numeri raccontano un testa a testa affascinante: con 467 punti e 8 primi tempi ottenuti nei turni inaugurali, Leclerc precede di misura George Russell (454 punti e 8 primi tempi) e il giovane Kimi Antonelli (413 punti e 6 primi tempi). A fare la differenza per il sorpasso in vetta è stata la straordinaria prestazione di Austin, dove Charles ha ottenuto il massimo punteggio teorico (50 punti su 50 tra FP1 e FP2), ribaltando il leggero svantaggio che lo vedeva inseguire il britannico della Mercedes.