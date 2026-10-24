Adrian Newey fa il punto sul primo anno della partnership Aston Martin-Honda in Formula 1: il motorista giapponese è indietro rispetto alle attese, ma si guarda al 2027 puntando sull'integrazione totale tra telaio e power unit. E il team principal ammette: "Anche loro delusi dai progressi". Sul futuro dice: "Ciò che conta è solo rendere la monoposto più veloce". F1 ad Austin: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW COMBINAZIONI: KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE... - DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

l primo capitolo della partnership tra Aston Martin e Honda in Formula 1 si sta rivelando (molto) più complesso del previsto. A fare il punto sulla situazione è il team principal Adrian Newey, il quale non ha nascosto un certo ritardo nello sviluppo della power unit giapponese rispetto alle aspettative di inizio stagione. Paragonando l'attuale situazione a quella vissuta nel 2019 con la Red Bull, il progettista britannico ha spiegato: "Credo che al momento, a dire il vero, Honda sia un po' più indietro rispetto a dove si trovava quando Red Bull iniziò la collaborazione ufficiale nel 2019, ma allora erano già trascorse quattro stagioni dal ritorno di Honda in Formula 1, avvenuto nel 2015. Questo, invece, è il primo anno del nuovo ciclo".

Newey: "Anche Honda è delusa" Pur ammettendo che il costruttore nipponico non ha raggiunto i progressi sperati nel corso dell'anno, Newey ha sottolineato come questo non faccia altro che alimentare la determinazione del team: "Credo sia corretto dire che probabilmente anche Honda sia rimasta un po' delusa dai progressi che è riuscita a compiere quest'anno. Ma, come spesso accade in queste situazioni, questo non fa altro che rafforzare la determinazione a migliorare. Il futuro è l'aspetto importante per entrambe le aziende".